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Сборная Косово по баскетболу может пропустить чемпионат Европы U16 из-за отсутствия виз в Боснию и Герцеговину
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Сборная Косово по баскетболу может пропустить чемпионат Европы U16 из-за отсутствия виз в Боснию и Герцеговину 

RT на русском 10 августа 2018
Сборная Косово может пропустить чемпионат Европы по баскетболу среди игроков младше 16 лет из-за невыдачи команде виз на въезд в Боснию и Герцеговину, где проходит турнир.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Косово (FBK).
Отмечается, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) поставлена в известность о возникших трудностях при въезде в Боснию и Герцеговину.
9 августа уже не состоялся матч между сборной Косово и командой хозяев турнира.
Ранее сообщалось, что баскетболист юниорской сборной Латвии находится в критическом состоянии в результате взрыва газа.
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