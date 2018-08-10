Сборная Косово по баскетболу может пропустить чемпионат Европы U16 из-за отсутствия виз в Боснию и Герцеговину 

Сборная Косово может пропустить чемпионат Европы по баскетболу среди игроков младше 16 лет из-за невыдачи команде виз на въезд в Боснию и Герцеговину, где проходит турнир.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Косово (FBK).
Отмечается, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) поставлена в известность о возникших трудностях при въезде в Боснию и Герцеговину.
9 августа уже не состоялся матч между сборной Косово и командой хозяев турнира.
Ранее сообщалось, что баскетболист юниорской сборной Латвии находится в критическом состоянии в результате взрыва газа.