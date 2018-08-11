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Серебряный призер ОИ гандболистка Постнова объявила о завершении карьеры
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Серебряный призер ОИ гандболистка Постнова объявила о завершении карьеры 

ТАСС 11 августа 2018
ТАСС, 11 августа. Серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в Пекине в составе сборной России по гандболу Людмила Постнова объявила о завершении спортивной карьеры. Слова спортсменки приводит служба информации Олимпийского комитета России.
"Официально я пока ничего не объявляла. Но время для этого пришло, поэтому хочу сделать заявление: да, я завершила спортивную карьеру. Вряд ли еще когда выйду на площадку в официальных играх", — сказал спортсменка.
34-летняя Постнова также имеет в своем активе золото трех чемпионатов мира и серебро чемпионата Европы. Последним клубом спортсменки была «Астраханочка», за который она выступала с 2016 года.
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