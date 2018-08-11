Серебряный призер ОИ гандболистка Постнова объявила о завершении карьеры

ТАСС , 11 августа. Серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в Пекине в составе сборной России по гандболу Людмила Постнова объявила о завершении спортивной карьеры. Слова спортсменки приводит служба информации Олимпийского комитета России.

"Официально я пока ничего не объявляла. Но время для этого пришло, поэтому хочу сделать заявление: да, я завершила спортивную карьеру. Вряд ли еще когда выйду на площадку в официальных играх", — сказал спортсменка.

34-летняя Постнова также имеет в своем активе золото трех чемпионатов мира и серебро чемпионата Европы. Последним клубом спортсменки была «Астраханочка», за который она выступала с 2016 года.