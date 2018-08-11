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ФК «Локомотив» внес Хёведеса в заявку на чемпионат и Кубок России
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ФК «Локомотив» внес Хёведеса в заявку на чемпионат и Кубок России 

ТАСС 11 августа 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 11 августа. Московский футбольный клуб «Локомотив» внес чемпиона мира — 2014 Бенедикта Хёведеса в заявку на чемпионат и Кубок России. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хёведес подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом» 31 июля. За железнодорожников 30-летний немецкий защитник будет выступать под пятым номером.
В составе сборной Германии Хёведес стал чемпионом мира 2014 года, дважды завоевывал бронзовые медали чемпионатов Европы, в общей сложности за национальную команду он провел 44 матча и забил два гола.
"Локомотив" следующий матч проведет в воскресенье — против «Оренбурга» в рамках третьего тура РПЛ.
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