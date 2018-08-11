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Пике завершил международную карьеру
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Пике завершил международную карьеру 

Soccer News 11 августа 2018
Фото: Soccer News
Защитник «Барселоны» Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании.
"Я поговорил с наставником сборной Луисом Энрике. Я сказал ему, что принял это решение некоторое время назад. Я очень доволен тем временем, которое провел в национальной команде, но сейчас пришла пора сконцентрироваться на выступлениях за «Барселону» — приводит слова Пике Marca.
Пике выступал за сборную Испании с 2009 года. За это время он сыграл 103 матча. Кроме того, в футболке испанской сборной Пике становился чемпионом мира и Европы.
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