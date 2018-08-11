«Ницца» дома проиграла «Реймсу» в первом матче под руководством Виейра

В новом сезоне чемпионата Франции состоялись очередные матчи первого тура.

«Ницца» на своём поле со счётом 0:1 уступила «Реймсу» в первом официальном матче под руководством Патрика Виейра . Единственный гол в составе гостей на 2-й минуте забил бывший игрок «Ростова» и тульского «Арсенала» Мусса Думбия

«Лилль» в родных стенах одержал волевую победу над «Ренном» — 3:1. Голами за «догов» отличились Лебо Мотиба, Николя Пепе и Жонатан Бамба, у гостей единственный мяч на счету Клемана Гренье.

«Сент-Этьен» дома переиграл «Генгам» — 2:1. За хозяев забили Вахби Хазри и Луа Дьони , в составе гостей мячом отметился Марку Тюрам.

В других матчах тура «Ним» со счётом 4:3 победил «Анже», а «Монпелье» проиграл «Дижону» (1:2).