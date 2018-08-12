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«Витесс» Леонида Слуцкого. Что нужно знать и когда смотреть
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«Витесс» Леонида Слуцкого. Что нужно знать и когда смотреть 

Спорт-Экспресс 12 августа 2018
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий открывает для себя новый чемпионат. После знакомства со второй английской лигой, чемпионшипом, в «Халл Сити» россиянин после паузы принял «Витесс». Тренер уже дебютировал на новом месте в Лиге Европы. На очереди — чемпионат Голландии.
Все о команде, состав, расписание матчей, календарь в чемпионате Голландии-2018/19 — в нашей инфографике. Не забудьте увеличить оригинальное изображение.
Чемпионат Голландии: турнирная таблица, календарь матчей и расписание по турам — здесь
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