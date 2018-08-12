«Элмонт‑2» из Королева уступил в матче чемпионата Москвы по пляжному футболу

Вторая команда пляжного футбольного клуба «Элмонт» из подмосковного Королева уступила «Росичу-2» в матче чемпионата Москвы, сообщается в группе «Элмонта» в соцсети «ВКонтакте».

Матч первого дивизиона чемпионата Москвы между командами «Элмонт-2» и «Росич-2» состоялся 11 августа на стадионе «Янтарь» в столичном районе Строгино.

«Матч «Элмонт-2»-«Росич-2» закончился со счетом 3:4. Счет по периодам — 2:2, 0:1, 1:1», — говорится в сообщении.

Голы у команды «Элмонт-2» забили: Дмитрий Мотыкевич, Глеб Лаптев, автогол игрока «Росича».