Мозгов не примет участия в матчах квалификации Кубка мира-2019

С 26 августа по 5 сентября сборная России проведет сбор в Новогорске.

«Видимо, я не смогу принять участия в сборе национальной команды в августе и сентябре. Мне надо ехать ребенка в школу устраивать, решать проблемы с жильем. В моей карьере все поменялось за это лето — и когда случаются такие обмены, то это ломает все планы», — цитирует ТАСС Мозгова.

Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира-2019 россияне проведут в гостях 13 сентября против команды Чехии. 16 сентября сборная России сыграет с болгарами дома.