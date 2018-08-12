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Мозгов не примет участия в матчах квалификации Кубка мира-2019
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Мозгов не примет участия в матчах квалификации Кубка мира-2019 

Советский спорт 12 августа 2018
С 26 августа по 5 сентября сборная России проведет сбор в Новогорске.
«Видимо, я не смогу принять участия в сборе национальной команды в августе и сентябре. Мне надо ехать ребенка в школу устраивать, решать проблемы с жильем. В моей карьере все поменялось за это лето — и когда случаются такие обмены, то это ломает все планы», — цитирует ТАСС Мозгова.
Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира-2019 россияне проведут в гостях 13 сентября против команды Чехии. 16 сентября сборная России сыграет с болгарами дома.
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