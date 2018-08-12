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Россиянки дважды сыграли вничью с турчанками
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Россиянки дважды сыграли вничью с турчанками 

Вечерняя Москва 12 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
Футбольные матчи прошли на стадионе «Спартаковец» имени Старостина в Москве.
Два товарищеским матча провела женская юниорская сборная России U-17 против соперниц из Турции. Обе встречи завершились ничейным исходом — 0:0 и 1:1.
— Конечно, результатом мы остались недовольны, хотя Турция — сильный соперник. Мы хотели победить, но в итоге сыграли вничью. Нас снова подвела реализация. Моменты были, но нам не удалось превратить их в голы. Кроме того, жара в Москве сыграла свою роль, хотя, конечно, на погоду валить нельзя — обе команды были в равных условиях. Конечно, такие игры очень полезны для нас. Мы получаем хорошую игровую практику, набираемся опыта. Это очень хорошо, ведь уже осенью наша команда сыграет на мини-турнире 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы, — сказала официальному сайту РФС капитан российской сборной Наталья Трофимова.
Товарищеские матчи для женских юниорских сборных России и Турции — хорошая возможность полноценно подготовиться к новому розыгрышу Чемпионата Европы U-17. Уже осенью команды возьмут старт в квалификации Первенства Старого Света — первом отборочном раунде. Сборная Турции в сентябре отправится в Португалию, а наша команда — в октябре сыграет в Хорватии.
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