Россиянки дважды сыграли вничью с турчанками

Футбольные матчи прошли на стадионе «Спартаковец» имени Старостина в Москве.

Два товарищеским матча провела женская юниорская сборная России U-17 против соперниц из Турции. Обе встречи завершились ничейным исходом — 0:0 и 1:1.

— Конечно, результатом мы остались недовольны, хотя Турция — сильный соперник. Мы хотели победить, но в итоге сыграли вничью. Нас снова подвела реализация. Моменты были, но нам не удалось превратить их в голы. Кроме того, жара в Москве сыграла свою роль, хотя, конечно, на погоду валить нельзя — обе команды были в равных условиях. Конечно, такие игры очень полезны для нас. Мы получаем хорошую игровую практику, набираемся опыта. Это очень хорошо, ведь уже осенью наша команда сыграет на мини-турнире 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы, — сказала официальному сайту РФС капитан российской сборной Наталья Трофимова

Товарищеские матчи для женских юниорских сборных России и Турции — хорошая возможность полноценно подготовиться к новому розыгрышу Чемпионата Европы U-17. Уже осенью команды возьмут старт в квалификации Первенства Старого Света — первом отборочном раунде. Сборная Турции в сентябре отправится в Португалию, а наша команда — в октябре сыграет в Хорватии.