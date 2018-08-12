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Сборная России победила на домашнем чемпионате Европы по мотоболу
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Сборная России победила на домашнем чемпионате Европы по мотоболу 

ТАСС 12 августа 2018
ТАСС, 12 августа. Сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Франции в финале чемпионата Европы по мотоболу, который завершился в Коврове (Владимирская область) в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете турнира.
В матче за третье место сборная Германии победила команду Белоруссии.
"В финале чемпионата сборная России обыграла команду Франции со счетом 5:0. Ранее мотоболисты из Германии победили в игре с белорусами со счетом 14:2", — уточнили в оргкомитете, напомнив, что в первый день соревнований россияне также победили французов со счетом 2:0. Победу в соревнованиях также одержала и юниорская сборная России.
Чемпионат Европы по мотоболу открылся в Коврове 6 августа, в соревнованиях участвовали сборные России, Белоруссии, Литвы, Франции, Германии и Нидерландов. «Наша сборная уверенно шла к победе. Произойти могло все, что угодно, но наша сборная не проиграла ни одного матча, и оба кубка остаются в России», — сообщил ТАСС исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта России Никита Теппер.
Как напомнили организаторы соревнований, в последний раз Россия принимала европейское первенство в 2006 году, а в 2017 году сборная страны стала победителем чемпионата Европы. Владимирская область принимала соревнования впервые. Мотобол имеет давние традиции в Коврове, где тренировался и живет 15-кратный чемпион Европы и капитан сборной СССР и России Александр Царев, который занимается воспитанием спортсменов. В следующем году чемпионат Европы пройдет в Германии.
Мотобол — игра с мячом, представляющая собой футбол на мотоциклах. В соревновании участвуют две команды по пять человек, включая вратаря и четырех полевых игроков.
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