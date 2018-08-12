ГЛАЗГО /Великобритания/, 12 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике имеет больше проблем в преддверии чемпионата мира, нежели мужская команда. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер национальной команды Андрей Родионенко.
Российские гимнасты на турнире, который проходил в Глазго, завоевали девять медалей — четыре золота, два серебра и три бронзы. В активе женской команды одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль, мужская сборная завоевала три золота, одно серебро и две бронзы.
"Команда выполняла все, что нужно по своей программе. Идет отбор на мир, все серьезно, дырок очень много. Сейчас у ребят будет неделя, пока оклемаются, раны залижут, пройдут врачебные процедуры. Самое главное, что прошли чемпионат без травм, вы же видели, что творилось на турнике — падение за падением", — сказал Родионенко.
"В целом нормально, пока «выплываем». У девчонок проблем больше, там думать и думать перед миром", — добавил тренер.
Турнир по спортивной гимнастике проводился в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Катаре с 25 октября по 3 ноября.