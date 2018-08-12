Ещё
Российские гимнастки имеют больше проблем перед ЧМ, чем мужская сборная — тренер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские гимнастки имеют больше проблем перед ЧМ, чем мужская сборная — тренер 

ТАСС 12 августа 2018
ГЛАЗГО /Великобритания/, 12 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике имеет больше проблем в преддверии чемпионата мира, нежели мужская команда. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер национальной команды Андрей Родионенко.
Российские гимнасты на турнире, который проходил в Глазго, завоевали девять медалей — четыре золота, два серебра и три бронзы. В активе женской команды одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль, мужская сборная завоевала три золота, одно серебро и две бронзы.
"Команда выполняла все, что нужно по своей программе. Идет отбор на мир, все серьезно, дырок очень много. Сейчас у ребят будет неделя, пока оклемаются, раны залижут, пройдут врачебные процедуры. Самое главное, что прошли чемпионат без травм, вы же видели, что творилось на турнике — падение за падением", — сказал Родионенко.
"В целом нормально, пока «выплываем». У девчонок проблем больше, там думать и думать перед миром", — добавил тренер.
Турнир по спортивной гимнастике проводился в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Катаре с 25 октября по 3 ноября.
ТАСС: последние новости
Сборная России по баскетболу сыграет на Кубке Кондрашина и Белова в сентябре Шведский специалист Хамрен стал главным тренером сборной Исландии по футболу Сборная России U18 по хоккею победила команду США и вышла в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера20
Украинский футболист высказался про Крым85
Загитову и Медведеву столкнули лбами1
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ139
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото30
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение