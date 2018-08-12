Неймар забил 20-й гол в 21 матче Лиги 1

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар забил гол в матче первого тура чемпионата Франции против «Кана» (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для 26-летнего форварда 20-м в 21 матче Лиги 1.