В Петрозаводске отремонтируют подъезды к центру спортивной гимнастики

Победителем аукциона на ремонт дороги к новому спортивному объекту признано предприятие ИП Мосоян Р. С.

Стоимость работ, которые должны быть завершены в августе, чуть более 2 миллионов рублей. В настоящее время этот же подрядчик ведет восстановление поврежденных участков проезжей части ряда петрозаводских улиц и проездов на дворовые территории.

Строительство Регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске на улице Повенецкой ведется в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики. В центре предусмотрено оборудование гимнастического зала с трибунами, зала хореографии и тренажерного зала, оснащенных современным спортивным инвентарем и тренажерами. Проектом также предполагается обустройство хозяйственных и подсобных помещений спортивного объекта, благоустройство прилегающей территории.