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В Петрозаводске отремонтируют подъезды к центру спортивной гимнастики
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В Петрозаводске отремонтируют подъезды к центру спортивной гимнастики 

Карельские вести 13 августа 2018
Фото: Карельские вести
Победителем аукциона на ремонт дороги к новому спортивному объекту признано предприятие ИП Мосоян Р. С.
Стоимость работ, которые должны быть завершены в августе, чуть более 2 миллионов рублей. В настоящее время этот же подрядчик ведет восстановление поврежденных участков проезжей части ряда петрозаводских улиц и проездов на дворовые территории.
Строительство Регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске на улице Повенецкой ведется в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики. В центре предусмотрено оборудование гимнастического зала с трибунами, зала хореографии и тренажерного зала, оснащенных современным спортивным инвентарем и тренажерами. Проектом также предполагается обустройство хозяйственных и подсобных помещений спортивного объекта, благоустройство прилегающей территории.
По материалам: ptzgovorit.ru
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