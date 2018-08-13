Буффон стал рекордсменом ПСЖ

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон провел первую игру в чемпионате Франции.

В матче 1-го тура чемпионата Франции против «Кана» (1:0) легендарный страж ворот сохранил свои ворота в неприкосновенности.