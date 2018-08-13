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Мужская сборная России по гандболу не сумела пробиться в основной раунд ЧЕ U18
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Мужская сборная России по гандболу не сумела пробиться в основной раунд ЧЕ U18 

Чемпионат.com 13 августа 2018
Сборная России по гандболу одержала победу в заключительном матче групповой стадии чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет.
Подопечные Сергея Клёнова обыграли с минимальным счётом венгров, при этом на перерыв россияне уходили, проигрывая с разницей в четыре мяча. Самым результативным игроком в составе победителей оказался Чан Сун Вьет, записавший на свой счёт восемь результативных бросков. Семь раз голкипера венгерской команды огорчил Илья Белевцов.
Гандбол. Чемпионат Европы U18. Вараждин, Хорватия
Мужчины. Группа С. 3-й тур  Россия — Венгрия — 26:25 (10:14)
Сборная России не сумела пробиться в основной раунд, поскольку ранее проиграла Германии и Испании. Теперь команда Сергея Клёнова примет участие в турнире за 9-16 места — на первом этапе россияне встретятся со сборными Польши и Словении.
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