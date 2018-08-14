Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср»

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Нигерийский футболист вышел на замену во втором тайме матча 1/32 финала Арабской лиги чемпионов с «Аль-Джазирой» и отличился спустя 15 минут. «Аль-Наср» одержал победу со счётом 2:1.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Ахмеда Мусы.

Напомним, вторую половину прошлого сезона Муса провёл в аренде в ЦСКА, за время которой сыграл 10 матчей в РПЛ и забил 6 мячей. В начале августа «Лестер» продал форварда в «Аль-Наср». Муса вошёл в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира в России, который завершился 15 июля. На групповом этапе нигерийцы проиграли хорватам (0:2) и аргентинцам (1:2) и обыграли исландцев со счётом 2:0, оба мяча забил Муса. В матче со сборной Исландии он был признан лучшим игроком матча. Сборная Нигерии не смогла выйти из группы.