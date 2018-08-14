18-е Азиатские игры — Гандбол, групповая стадия: сборная Китайского Сянгана победила сборную Индонезии

Джакарта, 13 августа / Синьхуа / — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа

Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа

Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа

Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа

Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа

Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа

Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа