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18-е Азиатские игры — Гандбол, групповая стадия: сборная Китайского Сянгана победила сборную Индонезии
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18-е Азиатские игры — Гандбол, групповая стадия: сборная Китайского Сянгана победила сборную Индонезии 

ИА Синьхуа 14 августа 2018
Фото: ИА Синьхуа
Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа
Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа
Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа
Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа
Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа
Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа
Джакарта, 13 августа /Синьхуа/ — В матче групповой стадии мужского гандбольного турнира в рамках проходящих в Джакарте 18-х Азиатских игр сборная Китайского Сянгана сегодня со счетом 40:17 одержала победу над сборной Индонезии. Фотографии Синьхуа
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