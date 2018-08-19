Московский «Спартак» впервые стал призером чемпионата России по пляжному футболу

МОСКВА, 19 августа. / ТАСС /. Московский "Спартак" обыграл ЦСКА в матче за третье место Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу, который проходит на столичном стадионе «Янтарь».

"Спартак", образованный в августе 2011 года, впервые выиграл медали чемпионата страны. В 2016 и 2017 годах команда становилась четвертой. По итогам 14 туров регулярного чемпионата красно-белые с 33 очками уверенно стали вторыми, уступив только санкт-петербургскому «Кристаллу» (42 очка) и опередив ближайшего преследователя — саратовскую «Дельту» — на 7 очков. На групповом этапе Суперфинала «Спартак» стал вторым, обыграв самарские «Крылья Советов» (8:3) и проиграв «Дельте» (4:8), а в полуфинале уступил в дополнительное время «Кристаллу» (3:4).

ЦСКА не смог повторить успех прошлого года, когда впервые стал призером чемпионата, завоевав бронзу. В регулярном чемпионате армейцы (18 очков) лишь на финише обеспечили себе шестое место, позволяющее участвовать в Суперфинале. На групповом этапе финального раунда команда Петра Капкова обыграла подмосковный «Новатор» (5:1) и уступила «Кристаллу» (3:8), а в полуфинале проиграла «Дельте» (5:8).