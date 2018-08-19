Московский «Спартак» впервые стал призером чемпионата России по пляжному футболу 

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл ЦСКА в матче за третье место Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу, который проходит на столичном стадионе «Янтарь».
Встреча завершилась победой подопечных Михаила Лихачева, который также является главным тренером сборной России, со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Джордан Сантос, Алексей Павленко, Юрий Котов и Виктор Крышанов, у проигравших отличился Леон Гомес.
"Спартак", образованный в августе 2011 года, впервые выиграл медали чемпионата страны. В 2016 и 2017 годах команда становилась четвертой. По итогам 14 туров регулярного чемпионата красно-белые с 33 очками уверенно стали вторыми, уступив только санкт-петербургскому «Кристаллу» (42 очка) и опередив ближайшего преследователя — саратовскую «Дельту» — на 7 очков. На групповом этапе Суперфинала «Спартак» стал вторым, обыграв самарские «Крылья Советов» (8:3) и проиграв «Дельте» (4:8), а в полуфинале уступил в дополнительное время «Кристаллу» (3:4).
ЦСКА не смог повторить успех прошлого года, когда впервые стал призером чемпионата, завоевав бронзу. В регулярном чемпионате армейцы (18 очков) лишь на финише обеспечили себе шестое место, позволяющее участвовать в Суперфинале. На групповом этапе финального раунда команда Петра Капкова обыграла подмосковный «Новатор» (5:1) и уступила «Кристаллу» (3:8), а в полуфинале проиграла «Дельте» (5:8).