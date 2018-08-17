Месси не был вызван в сборную Аргентины на матчи против Гватемалы и Колумбии

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси не был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с Гватемалой и Колумбией, сообщает официальный твиттер национальной команды.

По информации СМИ, Месси взял паузу в выступлениях за сборную. Аргентинцы сыграют против сборной Гватемалы 7 сентября, с колумбийцами — 11 сентября. Обе игры пройдут в США.

Всего на предстоящие матчи вызваны 29 игроков, включая полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредеса и нападающего итальянского «Интера» Мауро Икарди, которые пропустили чемпионат мира в России.

Ранее сообщалось, что брат Месси осужден на 2,5 года за хранение огнестрельного оружия.