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Стали известны соперники россиян в квалификации ЧМ-2018 по спортивной гимнастике
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Стали известны соперники россиян в квалификации ЧМ-2018 по спортивной гимнастике 

Чемпионат.com 19 часов назад
В Лозанне (Швейцария) состоялась жеребьёвка групп квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике-2018, который пройдёт в Дохе (Катар) с 25 октября по 3 ноября. Мужская сборная России в квалификации выступит в первой разминке с командами Франции, Румынии и Узбекистана, а женская российская команда попала в девятую разминку вместе с британками, бразильянками, турчанками и датчанками.
В мужской квалификации сборные разбиты на 10 разминок по 4 команды, а в женских соревнованиях на отборочной стадии пройдут состязания в 11 группах.
Напомним, что на чемпионате мира в Катаре будут разыграны первые олимпийские лицензии для участия в Играх-2020 в Токио. Предолимпийский чемпионат мира по спортивной гимнастике состоится в Штутгарте.
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