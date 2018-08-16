Ещё
Российские гандболистки вышли в 1/4 финала чемпионата мира U18 в Польше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские гандболистки вышли в 1/4 финала чемпионата мира U18 в Польше 

Чемпионат.com 14 часов назад
Сборная России по гандболу среди девушек не старше 18 лет в матче 1/8 финала чемпионата мира в Польше разгромила команду Туниса со счётом 36:16. За выход в полуфинал соревнований россиянки поспорят с гандболистками из Дании, которые оказались сильнее хозяек чемпионата со счётом 30:20. На групповом этапе команда Любови Сидоричевой выиграла все пять встреч и вышла в плей-офф с первой позиции. Россиянки оказались сильнее аргентинок, китаянок, японок, голландок и норвежек
В четвертьфинал юниорского чемпионата мира по гандболу среди девушек также вышли сборные Венгрии, Нидерландов, Испании, Швеции, Южной Кореи и Германии.
Гандбол. Девушки. Чемпионат мира U18. Польша 1/8 финала
Россия — Тунис — 36:16 (18:10).
Чемпионат.com: последние новости
Кроос признался, что остался в сборной Германии из-за просьб жены и сына В финале Кубка Глинки сразятся сборные Швеции и Канады Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба отомстит Лукашенко5
Скончалась прославленная российская гимнастка46
Украинский футболист перешел в клуб российской армии10
Месть за Олимпиаду: Медведева vs Загитова10
Украинский футболист высказался про Крым137
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение