Российские гандболистки вышли в 1/4 финала чемпионата мира U18 в Польше

Сборная России по гандболу среди девушек не старше 18 лет в матче 1/8 финала чемпионата мира в Польше разгромила команду Туниса со счётом 36:16. За выход в полуфинал соревнований россиянки поспорят с гандболистками из Дании, которые оказались сильнее хозяек чемпионата со счётом 30:20. На групповом этапе команда Любови Сидоричевой выиграла все пять встреч и вышла в плей-офф с первой позиции. Россиянки оказались сильнее аргентинок, китаянок, японок, голландок и норвежек

В четвертьфинал юниорского чемпионата мира по гандболу среди девушек также вышли сборные Венгрии, Нидерландов, Испании, Швеции, Южной Кореи и Германии.

Гандбол. Девушки. Чемпионат мира U18. Польша 1/8 финала

Россия — Тунис — 36:16 (18:10).