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Юношеская сборная России обыграла Польшу на чемпионате Европы
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Юношеская сборная России обыграла Польшу на чемпионате Европы 

Чемпионат.com 5 часов назад
Мужская сборная России выиграла первый матч утешительного раунда чемпионата Европы по гандболу среди юниоров (игроки не старше 18 лет), который проходит в Хорватии. В первой игре за 9-16 места россияне нанесли поражение сверстникам из Польши со счётом 27:26.
Самыми результативными в составе российской сборной стали Никита Ильтинский и Чан Суан Вьет, забросившие по шесть мячей.
В утешительном раунде чемпионата Европы разыгрываются прямые путёвки на чемпионат мира. По итогам континентального первенства на чемпионат мира попадут 11 команд. Россияне после победы над Польшей продолжают борьбу за 9-12 места.
Следующим соперником российской сборной станет сборная Словении. Матч состоится сегодня, 15 августа.
Юношеский чемпионат Европы
Россия — Польша — 27:26 (12:15)
Россия: Никита Ильтинский, Чан Суан Вьет — по 6 голов, Илья Белевцов — 5, Алексей Чирков, Данила Сазонов — по 4, Александр Коваленко — 2
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