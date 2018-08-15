Юношеская сборная России обыграла Польшу на чемпионате Европы

Мужская сборная России выиграла первый матч утешительного раунда чемпионата Европы по гандболу среди юниоров (игроки не старше 18 лет), который проходит в Хорватии. В первой игре за 9-16 места россияне нанесли поражение сверстникам из Польши со счётом 27:26.

Самыми результативными в составе российской сборной стали Никита Ильтинский и Чан Суан Вьет, забросившие по шесть мячей.

В утешительном раунде чемпионата Европы разыгрываются прямые путёвки на чемпионат мира. По итогам континентального первенства на чемпионат мира попадут 11 команд. Россияне после победы над Польшей продолжают борьбу за 9-12 места.

Следующим соперником российской сборной станет сборная Словении. Матч состоится сегодня, 15 августа.

Юношеский чемпионат Европы

Россия — Польша — 27:26 (12:15)