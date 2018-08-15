Это было круто: ровно месяц назад сборная Франции стала чемпионом мира в России

Ровно месяц назад завершился Чемпионат Мира-2018 в России. Напомним, что в финале сборная Франции со счетом 4:2 одолела Хорватию и стала двухкратным победителем мундиаля.