Adidas представил новый мяч для Лиги чемпионов сезона-2018/19

Немецкая фирма adidas в своём официальном «твиттере» презентовала новый мяч, который будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в новом сезоне. Дизайн футбольного снаряда значительно изменился по сравнению с прошлым сезоном. В этот раз основным цветом мяча является синий, а звёзды — символ турнира — в белом. Напомним, в прошлой кампании в матчах Лиги чемпионов был задействован белый мяч с синими вставками.