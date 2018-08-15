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Adidas представил новый мяч для Лиги чемпионов сезона-2018/19
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Adidas представил новый мяч для Лиги чемпионов сезона-2018/19 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Немецкая фирма adidas в своём официальном «твиттере» презентовала новый мяч, который будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в новом сезоне. Дизайн футбольного снаряда значительно изменился по сравнению с прошлым сезоном. В этот раз основным цветом мяча является синий, а звёзды — символ турнира — в белом. Напомним, в прошлой кампании в матчах Лиги чемпионов был задействован белый мяч с синими вставками.
Групповой этап Лиги чемпионов нового сезона стартует в сентябре. В настоящий момент продолжают определяться последние участники турнира. Накануне, 14 августа, были сыграны ответные встречи третьего квалификационного раунда, по итогам которого розыгрыш покинул московский «Спартак». Оставшимся командам предстоит пройти ещё один этап отбора, после чего УЕФА проведёт жеребьёвку групповой стадии.
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