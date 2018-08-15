Наталья Ищенко: В синхронном плавании нужно быть на три головы сильнее соперников

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко оценила выступление сборной России на чемпионате Европы в Глазго.

«Успешное выступление нашей сборной — прежде всего заслуга тренерского штаба, — приводят «Известия» слова Ищенко. — Результаты на чемпионате Европы в Глазго вновь доказали, что наши атлеты в этом виде спорта непобедимы, они делают невероятные вещи. Команда всегда выкладывается на максимум на всех соревнованиях и подходит к каждому старту как к Олимпийским играм.

В синхронном плавании всегда нужно быть на три головы сильнее соперников, чтобы даже в нашем субъективном виде спорта у судей не оставалось никаких вопросов».

Напомним, Россия выиграла на чемпионате Европы восемь из девяти золотых медалей. При этом тренерский штаб решил не выставлять команду на комбинированную программу, которая не является олимпийской дисциплиной.