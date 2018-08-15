Мужская сборная России проиграла Болгарии в контрольном матче 

Мужская сборная России по волейболу в рамках подготовки к чемпионату мира провела контрольный матч с командой Болгарии, в котором уступила в пяти партиях. Самым результативным игроком в составе российской сборной стал Антон Карпухов, набравший 13 очков.
Завтра, 16 августа, команды сыграют вновь. После контрольных встреч с болгарами подопечные Сергея Шляпникова проведут очередной сбор в Новогорске, а затем отправятся в Краков на международный турнир «Мемориал Вагнера», где с 24 по 28 августа сыграют со сборными Франции, Канады и Польши. На групповом этапе чемпионата мира в Италии и Болгарии россияне выступят в секстете С вместе с командами США, Сербии, Австралии, Туниса и Камеруна. Все матчи группы С состоятся в Бари (Италия).
Товарищеский матч. Варна, Болгария Болгария — Россия — 3:2 (23:25, 25:23, 21:25, 25:16, 15:7).