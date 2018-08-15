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Юношеская сборная России не попала на ЧМ-2019
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Юношеская сборная России не попала на ЧМ-2019 

Спорт-Экспресс 17 часов назад
Сборная России для игроков не старше 18 лет лишилась шансов отобраться на чемпионат мира-2019. Команда Сергея Кленова не смогла обыграть сборную Словении на чемпионате Европы в Хорватии и осталась за бортом 11 сильнейших команд, получающих право выхода на ЧМ.
Сборной России, чтобы продолжать борьбу за путевку на чемпионат мира, было достаточно в игре со словенцами и ничьей. Балканской команде, напротив, нужна была только победа. Встреча завершилась победой словенцев 29:21.
Сборная России сыграет на чемпионате Европы за 13-16 места. 17 августа российские гандболисты в своем первом матче встретятся со сборной Румынии. Главная задача команды Сергея Кленова — избежать итогового 15-го или 16-го места, иначе Россия не будет представлена на мужских чемпионатах Европы среди игроков не старше 18 лет и игроков не старше 20 лет.
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