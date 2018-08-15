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Леонид Слуцкий: «Большая загруженность — преимущество для „Витесса“
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Леонид Слуцкий: «Большая загруженность — преимущество для „Витесса“ 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал борьбу его команды на нескольких фронтах. Голландский клуб 12 августа провел первый матч в чемпионате Голландии (5:1 с «Гронингеном»), а 16 августа сыграет в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Базеля» (первая игра — 0:1)
— Посмотрим, как физподготовка игроков будет работать. Но с другой стороны, большая загруженность — преимущество для нас. Турниры будут быстре сменяться и мы будем лучше готовы к матчам, — цитирует официальный сайт «Витесса» Слуцкого.
"Базель" — «Витесс», Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа, начало — в 21.00 по московскому времени
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