Хавбек «Реала» Кроос остался в сборной Германии из-за сына и жены

"После отвратительного выступления на чемпионате мира в России супруга сразу же обратилась ко мне. Она сказала: «Дорогой, ты не можешь сейчас уйти из сборной». Сын тоже хотел, чтобы я остался в команде, он большой фанат «Реала» и сборной Германии. Я не могу сказать им «нет».

Я продолжу выступать за национальную команду. Впереди чемпионат Европы — 2020, и наша цель — выступить там намного лучше, чем в предыдущие разы", — цитирует Крооса Web.de.

На мундиале сборная Германии впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее хавбек «Реала» ответил на слова Месута Озила о расизме в сборной Германии.