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Хавбек «Реала» Кроос остался в сборной Германии из-за сына и жены
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Хавбек «Реала» Кроос остался в сборной Германии из-за сына и жены 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Хавбек мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос рассказал, что жена и сын отговорили его завершать карьеру в национальной команде, передает "Советский спорт".
"После отвратительного выступления на чемпионате мира в России супруга сразу же обратилась ко мне. Она сказала: «Дорогой, ты не можешь сейчас уйти из сборной». Сын тоже хотел, чтобы я остался в команде, он большой фанат «Реала» и сборной Германии. Я не могу сказать им «нет».
Я продолжу выступать за национальную команду. Впереди чемпионат Европы — 2020, и наша цель — выступить там намного лучше, чем в предыдущие разы", — цитирует Крооса Web.de.
На мундиале сборная Германии впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап.
Ранее хавбек «Реала» ответил на слова Месута Озила о расизме в сборной Германии.
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