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Кроос признался, что остался в сборной Германии из-за просьб жены и сына
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Кроос признался, что остался в сборной Германии из-за просьб жены и сына 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признался, что задумывался о завершении карьеры в национальной команде после чемпионата мира — 2018, а также рассказал, почему этого так и не произошло.
«После провала на чемпионате мира в России жена первой обратилась ко мне. Она сказала: «Дорогой, ты не можешь уйти из сборной сейчас». Сын также хотел, чтобы я остался в команде, он большой фанат «Реала» и сборной Германии. Я не могу сказать им «нет».
Я продолжу выступать за сборную. Впереди чемпионат Европы — 2020, и наша цель — выступить там намного успешнее, чем в предыдущие разы», — цитирует Крооса Web.de со ссылкой на Bild.
На чемпионате мира — 2018 сборная Германии впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап, заняв четвёртое место в квартете со Швецией, Мексикой и Южной Кореей.
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