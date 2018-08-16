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«Прогрес-Нидеркорн» принимает ФК «Уфа» в ответном матче Лиги Европы
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«Прогрес-Нидеркорн» принимает ФК «Уфа» в ответном матче Лиги Европы 

АиФ-Уфа 7 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
Сегодня, 16 августа, ФК «Уфа» проведёт ответный матч третьегого квалификационного раунда Лиги Европы в гостях у люксембургского «Прогрес-Нидеркорн».
Первая встреча команд закончилась победой «уфимцев» со счётом 2:1.
«Тяжелейший матч для башкирского клуба. Фатаи покинул команду. Первая игра с забитым на чужом поле мячом дает «Прогрессу» очень серьезные шансы. Конечно, надеюсь, что «Уфа» пройдет дальше. Но мы все-таки должны быть объективными в данной ситуации. «Прогресс» — команда очень куражная. Во втором тайме матча в России она выдала настоящий спектакль.
Я думаю, что «Уфа» в ответной встрече сосредоточится на обороне. И это, наверное, верный способ, нежели лезть на рожон. Я уверен, что первый тайм и соперник «Уфы» проведет осторожно, понимая, что здесь обжечься нельзя. Поэтому моя ставка — ничья в первом тайме. Все решится во второй половине встречи», — сказал комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский.
Начало игры в 20:00 по уфимскому времени. Прямые трансляции: «Матч ТВ» и БСТ.
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