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«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Университатей» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ
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«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Университатей» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с румынским клубом «Университатя» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоялась в городе Крайова на стадионе «Ион Облеменко» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер, отличившийся на 39-й минуте. «Университатя» сравняла счёт в конце игры благодаря точному удару нападающего Раула Байку.
Первая встреча команд завершилась победой «РБ Лейпциг» со счётом 3:1. Таким образом, немецкий клуб вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы, румынская команда покинула турнир.
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