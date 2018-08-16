«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Университатей» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ

Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с румынским клубом «Университатя» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоялась в городе Крайова на стадионе «Ион Облеменко» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер, отличившийся на 39-й минуте. «Университатя» сравняла счёт в конце игры благодаря точному удару нападающего Раула Байку.

Первая встреча команд завершилась победой «РБ Лейпциг» со счётом 3:1. Таким образом, немецкий клуб вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы, румынская команда покинула турнир.