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Юношеская сборная России уступила Словении на чемпионате Европы по гандболу
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Юношеская сборная России уступила Словении на чемпионате Европы по гандболу 

Чемпионат.com 4 часа назад
Мужская сборная России по гандболу уступила в утешительном турнире за 9-12-е места юношеского чемпионата Европы (игроки не старше 18 лет) сборной Словении. Поражение от сверстников из Словении лишило россиян шансов на получение прямой путёвки на чемпионат мира. Для попадания на турнир было необходимо войти в число 11 сильнейших команд Европы.
Россияне неудачно провели начало матча. К середине первого тайма они уступали сопернику со счётом 4:12, и на перерыв команды ушли при счёте 17:13 в пользу Словении. Во втором тайме россияне вновь действовали неудачно, а матч завершился со счётом 21:29.
Теперь российская сборная продолжит борьбу за 13-16-е места чемпионата Европы. Очередной матч на турнире россияне проведут 17 августа с командой Румынии. Если россияне в итоге закончат турнир на 15-м или 16-м местах, то Россия в дальнейшем не будет представлена на чемпионатах Европы в возрастных категориях до 18 и 20 лет.
Чемпионат Европы, утешительный раунд. Вараждин, Хорватия
Словения — Россия — 29:21 (17:13)
Россия: Алексей Чирков — 4 гола, Сергей Иванов, Александр Коваленко — по 3, Чан Суан Вьет, Никита Ильтнский, Данила Иванов, Степан Шарко — по 2, Илья Белевцов, Денис Корякин, Данила Сазонов — по 1.
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