Стали известны даты первых игр ГК «Ростов Дон» в новом сезоне

В прошлом сезоне донской клуб признали сильнейшим

Появилась информация о том, когда и где гандбольный клуб «Ростов Дон» проведет стартовые матчи сезона 20018/2019. Пресс-служба команды назвала даты и соперников, с которыми придется сразиться донским гандболисткам.

Стартовые матчи Суперлиги пройдут в сентябре. Первые игры «ростовчанки» проведут дома. 4 сентября они сыграют с ижевским «Университетом», а 8 сентября — с «Уфой». 12 сентября донские спортсменки сыграют в Звенигороде с местной командой «Звезда». Через два дня наши гандболистки отправятся в Москву, чтоб сразиться с клубом «Луч».

31 августа «Ростов-Дон» в Краснодаре сразится за Суперкубок России. Соперником наших спортсменок станет местный клуб «Кубань».

— Игроки очень много работали в прошлом сезоне, многого достигли, и сейчас я хочу помочь им в достижении поставленных целей на будущий год. Буду прикладывать все усилия для того, чтобы эта гонка за трофеями оказалась удачной, — заявил главный тренер ГК «Ростов-Дон» Амброс Мартин.

По итогам прошлого сезона ростовский гандбольный клуб признан сильнейшим в стране. Гандболистки «Ростов-Дона» стали победителями Суперкубка, Кубка и чемпионата России, а также вышли в финал Лиги чемпионов.