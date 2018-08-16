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Стали известны даты первых игр ГК «Ростов Дон» в новом сезоне
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Стали известны даты первых игр ГК «Ростов Дон» в новом сезоне 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
В прошлом сезоне донской клуб признали сильнейшим
Появилась информация о том, когда и где гандбольный клуб «Ростов Дон» проведет стартовые матчи сезона 20018/2019. Пресс-служба команды назвала даты и соперников, с которыми придется сразиться донским гандболисткам.
Стартовые матчи Суперлиги пройдут в сентябре. Первые игры «ростовчанки» проведут дома. 4 сентября они сыграют с ижевским «Университетом», а 8 сентября — с «Уфой». 12 сентября донские спортсменки сыграют в Звенигороде с местной командой «Звезда». Через два дня наши гандболистки отправятся в Москву, чтоб сразиться с клубом «Луч».
31 августа «Ростов-Дон» в Краснодаре сразится за Суперкубок России. Соперником наших спортсменок станет местный клуб «Кубань».
— Игроки очень много работали в прошлом сезоне, многого достигли, и сейчас я хочу помочь им в достижении поставленных целей на будущий год. Буду прикладывать все усилия для того, чтобы эта гонка за трофеями оказалась удачной, — заявил главный тренер ГК «Ростов-Дон» Амброс Мартин.
По итогам прошлого сезона ростовский гандбольный клуб признан сильнейшим в стране. Гандболистки «Ростов-Дона» стали победителями Суперкубка, Кубка и чемпионата России, а также вышли в финал Лиги чемпионов.
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