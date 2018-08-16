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Шотландский «Рейнджерс» стал соперником «Уфы» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы
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Шотландский «Рейнджерс» стал соперником «Уфы» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 16 августа. Футболисты шотландского «Рейнджерс» сыграли вничью со счетом 0:0 со словенским «Марибором» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Мариборе.
На 90-й минуте нападающий словенцев Маркос Таварес не реализовал пенальти.
В первом матче шотландский клуб выиграл со счетом 3:1. Таким образом, «Рейнджерс», который возглавляет бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард, вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с российской «Уфой».
Первый матч пройдет в Глазго 23 августа, ответный — 30 августа в «Уфе». Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.
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