Шотландский «Рейнджерс» стал соперником «Уфы» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС , 16 августа. Футболисты шотландского «Рейнджерс» сыграли вничью со счетом 0:0 со словенским «Марибором» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Мариборе.

На 90-й минуте нападающий словенцев Маркос Таварес не реализовал пенальти.

В первом матче шотландский клуб выиграл со счетом 3:1. Таким образом, «Рейнджерс», который возглавляет бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард , вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с российской «Уфой».

Первый матч пройдет в Глазго 23 августа, ответный — 30 августа в «Уфе». Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.