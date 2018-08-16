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Ла лига объявила о планах проводить матчи чемпионата Испании по футболу в США
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Ла лига объявила о планах проводить матчи чемпионата Испании по футболу в США 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 16 августа. Руководство Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, намерено проводить матчи турнира в США. Об этом говорится в заявлении организации.
"Ла лига и медиагруппа Relevent объявляют о создании совместной кампании по продвижению футбола в США и Канаде, — говорится в заявлении. — В рамках соглашения Ла лига планирует проводить матчи сезона в США".
Чемпионат Испании является самым сильным национальным клубным первенством в Европе согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций. Матчи ведущих национальных европейских чемпионатов (Испании, Франции, Германия, Италия) на данный момент не проводились за пределами Европы. Ранее финальные игры Кубков и Супербкубков ведущих футбольных стран проводились в Азии и Африке.
Ведущие североамериканские профессиональные спортивные организации не раз проводили матчи регулярного чемпионата в Европе.
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