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Эксперт: в игре сборной России был виден почерк Черчесова
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Эксперт: в игре сборной России был виден почерк Черчесова 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный директор греческого ПАОКа Любош Михель прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по футболу, передает газета «Известия».
"Сборная выглядела здорово, в игре команды был виден четкий почерк главного тренера Станислава Черчесова. Перед турниром в адрес российской команды было много критики, мало кто верил в ее хорошее выступление. Однако Черчесову удалось показать, что при хорошей организации игры и высоком уровне самоотдачи сборная может добиваться результата.
Команда вышла из группы, прошла сборную Испании в 1/8 финала и в целом произвела хорошее впечатление. Сборная действовала очень строго, организованно и дисциплинированно", — сказал Михель.
Национальная команда России смогла дойти до четвертьфинала мундиаля, где уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Ранее спортивный директор ПАОКа высоко оценил игру Романа Зобнина.
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