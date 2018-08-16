Эксперт: в игре сборной России был виден почерк Черчесова

Спортивный директор греческого ПАОКа Любош Михель прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по футболу, передает газета «Известия»

"Сборная выглядела здорово, в игре команды был виден четкий почерк главного тренера Станислава Черчесова . Перед турниром в адрес российской команды было много критики, мало кто верил в ее хорошее выступление. Однако Черчесову удалось показать, что при хорошей организации игры и высоком уровне самоотдачи сборная может добиваться результата.

Команда вышла из группы, прошла сборную Испании в 1/8 финала и в целом произвела хорошее впечатление. Сборная действовала очень строго, организованно и дисциплинированно", — сказал Михель.

Национальная команда России смогла дойти до четвертьфинала мундиаля, где уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.