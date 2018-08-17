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Главным тренером сборной Южной Кореи стал экс-наставник сборной Португалии
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Главным тренером сборной Южной Кореи стал экс-наставник сборной Португалии 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Португальский специалист Паулу Бенту назначен на пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу, сообщает ТАСС.
Как передает Ренхап, соглашение между Бенту и Корейской футбольной ассоциацией (KFA) рассчитано до 2022 года.
Португалец возглавлял национальную команду страны с 2010 по 2014 год. На Евро-2012 Португалия дошла до полуфинала, однако спустя два года на мундиале в Бразилии она не смогла выйти из группы. После провального старта отборочного этапа чемпионата Европы 2016 года Бенту был отправлен в отставку.
Предыдущим главным тренером сборной был Син Тхэ Ен. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2018 года в России. В группе F Южная Корея обыграла Германию (2:0), а также проиграла Мексике (1:2) и Швеции (0:1).
Ранее сообщалось, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) назначила Лионеля Скалони на должность исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной.
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