Главным тренером сборной Южной Кореи стал экс-наставник сборной Португалии

Португальский специалист Паулу Бенту назначен на пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу, сообщает ТАСС

Как передает Ренхап, соглашение между Бенту и Корейской футбольной ассоциацией (KFA) рассчитано до 2022 года.

Португалец возглавлял национальную команду страны с 2010 по 2014 год. На Евро-2012 Португалия дошла до полуфинала, однако спустя два года на мундиале в Бразилии она не смогла выйти из группы. После провального старта отборочного этапа чемпионата Европы 2016 года Бенту был отправлен в отставку.

Предыдущим главным тренером сборной был Син Тхэ Ен. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2018 года в России. В группе F Южная Корея обыграла Германию (2:0), а также проиграла Мексике (1:2) и Швеции (0:1).

Ранее сообщалось, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) назначила Лионеля Скалони на должность исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной.