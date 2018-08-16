Подмосковные ватерполисты сыграют в 1/8 финала первенства мира в составе сборной России 

Соревнования проходят в венгерском Сомбатхее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В составе сборной России выступают игроки подмосковного клуба «Штурм-2002»: Владимир Заседателев, Мано Шония и Владислав Пантазиев.
Сборная России стартовала с уверенной победы над командой Аргентины — 20:5, два мяча из которых на счету Мано Шония. Далее последовал выигрыш у китайской сборной — 15:2. В третьей игре россияне уступили грекам — 10:13. В заключительном матче в группе сборная России сыграла вничью с фаворитом турнира — сборной Венгрии — 9:9. В матче с венграми голом отметился Мано Шония.
В итоге команда России, набрав 5 очков, заняла 3-е место в группе. На стадии 1/8 финала подопечные Владимира Федорина встретятся со сборной Италии. Игра состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.
«Сборная России по водному поло успешно прошла групповой этап первенства мира в Венгрии, но самые важные матчи начинаются с сегодняшнего дня, — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. — Подмосковные спортсмены должны помочь ей в важной игре 1/8 финала, где она встретиться с Италией. На прошлом юниорском первенстве россияне уступили итальянцам на той же стадии. Я думаю, они помнят об этом, и это даст им еще больше мотивации пройти дальше и улучшить свое 9-е место в 2017 году».