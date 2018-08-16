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Взрослая женская команда школы №27 «Сокол» выступит во втором круге Первенства по футболу
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Взрослая женская команда школы №27 «Сокол» выступит во втором круге Первенства по футболу 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 16 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Во втором круге Первенства России второго дивизиона зона «Москва» по футболу 18 августа возобновят выступление девушки из взрослой команды Спортивной школы олимпийского резерва №27 «Сокол». Первый матч после старта турнира они проведут с соперницами из «Спартака-2».
— На данный момент девушки находятся на пятом месте. Отставание от тройки лидеров небольшое. Спортсменки прошли хорошую подготовку к возобновлению чемпионата и способны побороться за право выйти в первый дивизион Первенства России зоны «Москва», — рассказала главный тренер женских команд Спортивной школы олимпийского резерва № 27 «Сокол» Валентина Баркова.
Она добавила, что матч 12-го тура пройдет на стадионе «Арена — Сокол» в 16:00 по адресу: улица Новорязанская, владение 29.
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