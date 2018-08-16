Кокорин: надеюсь, вернусь в строй после матчей сборной России

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин затруднился сообщить, когда он планирует вернуться в строй. Футболист продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки колена.

«Мне сложно ответить на этот вопрос. Надеюсь, что вернусь после матчей сборной», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова

В прошлом сезоне Кокорин провёл 22 матча в чемпионате России, забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи. Из-за травмы футболисту пришлось пропустить домашний чемпионат мира, на котором сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии пенальти.