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Кокорин: надеюсь, вернусь в строй после матчей сборной России
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Кокорин: надеюсь, вернусь в строй после матчей сборной России 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин затруднился сообщить, когда он планирует вернуться в строй. Футболист продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки колена.
«Мне сложно ответить на этот вопрос. Надеюсь, что вернусь после матчей сборной», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В прошлом сезоне Кокорин провёл 22 матча в чемпионате России, забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи. Из-за травмы футболисту пришлось пропустить домашний чемпионат мира, на котором сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии пенальти.
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