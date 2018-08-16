Олимпия" разгромила ХИК в Лиге Европы 

Словенская «Олимпия» уверенно обыграла финский ХИК (4:1) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. В первом матче команда также победила — 3:0.
В следующем раунде «Олимпия» сыграет со "Спартаком" из Трнавы.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
"ХИК" (Финляндия) — «Олимпия Л» (Словения) — 1:4 (0:1)
Голы: Абасс, 20 (0:1). Аврамовски, 72 (0:2). Рафинья, 75 — в свои ворота (0:3). Крисантус, 85 (1:3). Бркич, 90+2 — с пенальти (1:4).
Судья: Арановский (Украина).
16 августа. Хельсинки. Стадион «Telia 5G (Sonera Stadium)».
Первый матч — 3:0