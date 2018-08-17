Ещё
Сборная России среди девушек победила Данию в 1/4 финала ЧМ по гандболу U18
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России среди девушек победила Данию в 1/4 финала ЧМ по гандболу U18 

Чемпионат.com 10 часов назад
Сборная России по гандболу среди девушек не старше 18 лет четвертьфинальном матче чемпионата мира в Польше одолела команду Дании со счётом 29:25. Отметим, что в финале предыдущего чемпионата мира U18 россиянки обыграли именно датчанок. За выход в финал сборная России поспорит с командой Швеции, переигравший голландок со счётом 27:17.
На групповом этапе команда Любови Сидоричевой выиграла все пять встреч и вышла в плей-офф с первой позиции. Россиянки оказались сильнее аргентинок, китаянок, японок, голландок и норвежек, а в 1/8 финала разгромила соперниц из Туниса. Во втором полуфинале турнира сыграют сборные Венгрии и Южной Кореи. Гандбол. Девушки. Чемпионат мира U18. Польша 1/4 финала Дания — Россия — 25:29 (12:14)
Чемпионат.com: последние новости
Кокорин: надеюсь, вернусь в строй после матчей сборной России Adidas представил новый мяч для Лиги чемпионов сезона-2018/19 «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Университатей» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба поставил Лукашенко на место27
В 10 минутах от смерти13
Изнасилованная чемпионка страдает после смерти тренера
Скончалась прославленная российская гимнастка59
Cемак ответил Лукашенко о «ползающих на карачках»2
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение