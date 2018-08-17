Сборная России среди девушек победила Данию в 1/4 финала ЧМ по гандболу U18

Сборная России по гандболу среди девушек не старше 18 лет четвертьфинальном матче чемпионата мира в Польше одолела команду Дании со счётом 29:25. Отметим, что в финале предыдущего чемпионата мира U18 россиянки обыграли именно датчанок. За выход в финал сборная России поспорит с командой Швеции, переигравший голландок со счётом 27:17.

На групповом этапе команда Любови Сидоричевой выиграла все пять встреч и вышла в плей-офф с первой позиции. Россиянки оказались сильнее аргентинок, китаянок, японок, голландок и норвежек, а в 1/8 финала разгромила соперниц из Туниса. Во втором полуфинале турнира сыграют сборные Венгрии и Южной Кореи. Гандбол. Девушки. Чемпионат мира U18. Польша 1/4 финала Дания — Россия — 25:29 (12:14)