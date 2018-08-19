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Гандболистки сборной России выиграли чемпионат мира U18
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Гандболистки сборной России выиграли чемпионат мира U18 

Чемпионат.com 4 часа назад
Гандболистки сборной России выиграли юниорский чемпионат мира U18, который проходил в Польше. В финале подопечные Любови Сидоричевой обыграли команду Венгрии со счётом 29:27 (15:12). Самым результативным игроком матча в составе сборной России стала Елена Михайличенко, забившая 10 мячей. 8 раз отличилась Валерия Кирдяшева, 5 — Екатерина Левчина.
Бронзовыми призёрами стали гандболистки команды Южной Кореи, обыгравшие в матче за бронзовые медали соперниц из Швеции со счётом 34:27.
Напомним, что ранее в 1/8 финала российские гандболистки разгромили команду Туниса (36:16), в четвертьфинале взяли верх над сверстницами из Дании (29:25), а в полуфинале — над шведской командой (29:23).
Гандбол. Чемпионат мира U18. Польша Женщины. Финал
Россия — Венгрия — 29:27 (15:12).
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