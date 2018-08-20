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Михайличенко стала MVP юниорского чемпионата мира по гандболу в Польше
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Михайличенко стала MVP юниорского чемпионата мира по гандболу в Польше 

Чемпионат.com 2 часа назад
Левый полусредний сборной России Елена Михайличенко была признана самым ценным игроком чемпионата мира по гандболу (игроки не старше 18 лет), проходившем в Польше. Сборная России выиграла турнир, а Михайличенко на чемпионате мира забросила 44 мяча.
В символическую сборную чемпионата мира вошли ещё две представительницы России. Анна Верещак была признана лучшим вратарём турнира, она отразила 86 бросков. Валерия Кирдяшева стала лучшим разыгрывающим с 40 заброшенными мячами.
Символическая сборная чемпионата мира
Лучший вратарь: Анна Верещак (Россия) Лучший левый крайний: Юнь Ё Чинь (Южная Корея) Лучший левый полусредний: Изабель Андерссон (Швеция) Лучший разыгрывающий: Валерия Кирдяшева (Россия) Лучший правый полусредний: Пак Со Юнь (Южная Корея) Лучший правый крайний: Кира Банфаи (Венгрия) Лучший линейный/лучший бомбардир: Никита вад дер Флиет (Нидерланды) — 64 гола MVP: Елена Михайличенко (Россия)
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