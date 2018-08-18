Российские гандболистки вышли в финал ЧМ U18, обыграв Швецию

Гандболистки сборной России вышли в финал юниорского чемпионата мира U18, который проходит в Польше. В полуфинале подопечные Любови Сидоричевой обыграли команду Швеции со счётом 29:23 (17:13).

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стала центральная Валерия Кирдяшева, забившая 14 мячей. 5 голов на счету левой полусредней Елены Смирновой

В финале 19 августа россиянки встретятся с командой Венгрии. Шведки поспорят за бронзу с командой Южной Кореи.

Напомним, что ранее в 1/8 финала российские гандболистки разгромили команду Туниса (36:16), а в четвертьфинале взяли верх над сверстницами из Дании (29:25).

Гандбол. Чемпионат мира U18. Польша Женщины. Полуфинал

Россия — Швеция — 29:23 (17:13).