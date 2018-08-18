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Российские гандболистки вышли в финал ЧМ U18, обыграв Швецию
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Российские гандболистки вышли в финал ЧМ U18, обыграв Швецию 

Чемпионат.com 3 часа назад
Гандболистки сборной России вышли в финал юниорского чемпионата мира U18, который проходит в Польше. В полуфинале подопечные Любови Сидоричевой обыграли команду Швеции со счётом 29:23 (17:13).
Самым результативным игроком матча в составе сборной России стала центральная Валерия Кирдяшева, забившая 14 мячей. 5 голов на счету левой полусредней Елены Смирновой.
В финале 19 августа россиянки встретятся с командой Венгрии. Шведки поспорят за бронзу с командой Южной Кореи.
Напомним, что ранее в 1/8 финала российские гандболистки разгромили команду Туниса (36:16), а в четвертьфинале взяли верх над сверстницами из Дании (29:25).
Гандбол. Чемпионат мира U18. Польша Женщины. Полуфинал
Россия — Швеция — 29:23 (17:13).
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