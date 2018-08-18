Сидоричева: взяли на ЧМ по гандболу U18 «Лёд», «Движение вверх» и «Тренера»

Главный тренер сборной России по гандболу среди девушек не старше 18 лет Любовь Сидоричева рассказала о подготовке команды к полуфиналу чемпионата мира в Польше, в котором соперницами россиянок станут гандболистки из Швеции.

«Атмосфера в команде потрясающая. Живем дружно — с песнями, танцами, музыкой. По просьбе команды смотрим спортивные фильмы. Выбор есть. Специально записали и взяли сюда «Лёд», «Движение вверх», «Легенду номер 17» и «Тренера»… Шведок мы вживую застали в игре против голландок. Смотрела в зале их встречу с румынками. Они нам вполне по силам. Но, конечно, никаких шапкозакидательских настроений нет и в помине. Будем готовиться серьёзно», — приводит слова Сидоричевой «Гандбол. Быстрый центр».