Ещё
Сидоричева: взяли на ЧМ по гандболу U18 «Лёд», «Движение вверх» и «Тренера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сидоричева: взяли на ЧМ по гандболу U18 «Лёд», «Движение вверх» и «Тренера» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Главный тренер сборной России по гандболу среди девушек не старше 18 лет Любовь Сидоричева рассказала о подготовке команды к полуфиналу чемпионата мира в Польше, в котором соперницами россиянок станут гандболистки из Швеции.
«Атмосфера в команде потрясающая. Живем дружно — с песнями, танцами, музыкой. По просьбе команды смотрим спортивные фильмы. Выбор есть. Специально записали и взяли сюда «Лёд», «Движение вверх», «Легенду номер 17» и «Тренера»… Шведок мы вживую застали в игре против голландок. Смотрела в зале их встречу с румынками. Они нам вполне по силам. Но, конечно, никаких шапкозакидательских настроений нет и в помине. Будем готовиться серьёзно», — приводит слова Сидоричевой «Гандбол. Быстрый центр».
Чемпионат.com: последние новости
«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Университатей» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» Сборная России среди девушек победила Данию в 1/4 финала ЧМ по гандболу U18
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская фигуристка обескуражила интимными фото15
Жирков едва не потерял семью из-за дорогих часов21
Медведева «заткнула рты» хейтерам после обвинений2
Дзюба поставил Лукашенко на место105
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы24
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
Медведева «заткнула рты» хейтерам после обвинений
Фигурное катание
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Как в бизнесе: Медведеву и Загитову оставили в истории
Фигурное катание
01:30
Шанс на титул: новичок из Хорватии спасет ЦСКА
Футбол Статьи
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение