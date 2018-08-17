Женская сборная России U-18 вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу (игроки не старше 18 лет) обыграла сверстниц из Дании со счетом 29:25 и вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в польском Кельце.

В полуфинале соперником команды Любови Сидоричевой будет сборная Швеции, которая превзошла в четвертьфинале Голландию. Игра состоится 18 августа, начало встречи — в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Сборная Дании U-18 — Сборная России U-18 — 25:29 (12:14)