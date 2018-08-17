Женская сборная России U-18 вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу 

Женская сборная России по гандболу (игроки не старше 18 лет) обыграла сверстниц из Дании со счетом 29:25 и вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в польском Кельце.
В полуфинале соперником команды Любови Сидоричевой будет сборная Швеции, которая превзошла в четвертьфинале Голландию. Игра состоится 18 августа, начало встречи — в 21:00 по московскому времени.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Сборная Дании U-18 — Сборная России U-18 — 25:29 (12:14)
Сборная России: Кристина Мухина — 6 голов/8 бросков, Валерия Кирдяшева — 5/6, Елена Михайличенко — 5/10, Елена Смирнова — 4/7, Виктория Турусина — 3/3, Екатерина Левчина — 2/5, Анна Шеина, Мария Черняева, Екатерина Скивко — по 1/1, Валерия Маслова — 1/5, Софья Крахмалева, Элина Сиднина — по 0/1, Алина Синельникова — 0/2.
Вратари: Анна Верещак — 14 отраженных бросков/33 броска (42%), Надежда Колесникова — 1/7 (14%).