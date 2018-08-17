Представление «Рейнджерс» — соперника «Уфы» в раунде плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Шотландский «Рейнджерс» стал соперником «Уфы» в раунде плей-офф Лиги Европы, победитель этого противостояния выйдет в групповой этап турнира. Британская команда является многолетним участником еврокубков, в то время как клуб из Башкортостана дебютировал летом в этих соревнованиях.

"Рейнджерс" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Шотландии, пропустив вперед «Селтик» и «Абердин». В Шотландии «Рейнджерс» является самым титулованным клубом, команда побеждала в национальном чемпионате 54 раза и 33 раза завоевывала Кубок страны. В 1972 году «Рейнджерс» завоевал Кубок обладателей кубков.

Главным тренером команды является бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард . Специалист в прошлом сезоне тренировал молодежную команду «Ливерпуля», с которой в Юношеской лиге УЕФА играл против московского "Спартака" . Англичане проиграли на выезде со счетом 1:2, победив на своем поле — 2:0.

Клуб из Глазго в 2008 году в финале Кубка УЕФА встречался с санкт-петербургским "Зенитом" , уступив со счетом 0:2. В августе 1996 года «Рейнджерс» играл с владикавказской «Аланией» в квалификации Лиги чемпионов. Тогда российская команда уступила в обеих встречах с общим счетом 3:10.

"Рейнджерс" был основан в 1872 году, он является одним из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Команда проводит домашние матчи на стадионе «Айброкс», который вмещает более 50 тысяч зрителей.

Шотландцы обновили свой рекорд в еврокубках

"Рейнджерс" не проходил дальше третьего квалификационного раунда Лиги Европы с 2011 года, когда клуб дошел до раунда плей-офф, но проиграл голландскому ПСВ. В нынешнем розыгрыше еврокубка шотландская команда прошла македонский «Шкупи» и хорватский «Осиек». За выход в раунд плей-офф подопечные 38-летнего Джеррарда спорили со словенским «Марибором», им хватило победы в первом матче на своем поле со счетом 3:1. В Словении была зафиксирована нулевая ничья, причем 36-летний вратарь гостей Аллан Макгрегор отразил в конце игры пенальти.

В текущем сезоне чемпионата Шотландии «Рейнджерс» провел два матча, в которых сыграл вничью с «Абердином» (1:1) и победил «Сент-Миррен» (2:0).

Состав «Рейнджерс» в этом году сильно обновился. Клуб пополнился несколькими новичками, среди которых бывший защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган и канадский полузащитник Скотт Арфилд, проведший больше 300 игр в чемпионате Англии за разные команды.

Основной угрозой в нападении «Рейнджерс» является колумбийский форвард Альфредо Морелос . 22-летний нападающий провел за шотландский клуб 35 матчей, в которых забил 14 голов. В нынешнем розыгрыше еврокубков он уже забил два мяча.

Первый матч между «Рейнджерс» и «Уфой» пройдет в Шотландии 23 августа, ответный — 30 августа в России.