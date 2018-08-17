Россиянки вышли в полуфинал юниорского чемпионата мира

Женская сборная России обыграла Данию (29:25) и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет). За выход в финал россиянки поборются со Швецией. В другом полуфинале сыграют Венгрия и Корея.